Un sensore e una app per regolare l'irrigazione: così i residenti curano l'orto di vicinato

Uno speciale sistema dotato di sensori per regolare l'irrigazione in base all'umidità del suolo, evitando così gli sprechi, monitorando le condizioni della terra attraverso una app. Un regalo speciale, fatto dalla Bosch di Bari, per il primo compleanno di OrtoDomingo, esempio di 'orto urbano di vicinato' a cui hanno dato vita i residenti di Parco Domingo, a Poggiofranco.

Realizzato su un suolo concesso gratuitamente dall'amministrazione comunale, adiacente ai palazzi di via Lucarelli, Orto Domingo ha mosso i primi passi un anno fa, con l'obiettivo di essere non solo uno spazio in cui coltivare alberi e ortaggi, ma anche un luogo in cui promuovere la condivisione, la partecipazione attiva, lo spirito di comunità.

"Vedere questo lembo di terra organizzato per orti, con centinaia di piante in crescita, mangiare i frutti del raccolto di Ortodomingo, è una bella vittoria che la città di Bari può vantare", ha commentato il sindaco Antonio Decaro, che ieri ha partecipato all'iniziativa organizzata per il primo anno di attività. "In soli dodici mesi i residenti di questo condominio ci hanno insegnato cosa vuol dire amare la propria città, impegnarsi per essa e cosa è possibile fare se solo ci si mette insieme e si lavora tutti nella stessa direzione. Grazie a questa esperienza partita dal basso, stiamo avviando il progetto Rigenerazioni creative, aperto a tutta la città, che insieme a Reti civiche urbane ci aiuterà a stare insieme e a fare comunità".