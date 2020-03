Zeppole in dono per medici e infermieri impegnati nell'emergenza: al Miulli il dolce 'grazie' di tre pasticcieri

Mille zeppole per omaggiare chi ogni giorno è in prima linea per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Così, in un giorno di San Giuseppe sicuramente atipico, tre pasticcieri del Barese (Eustachio Sapone di Acquaviva delle Fonti, Piero Netti di Castellana e Giuseppe Salierno di Bitonto) hanno deciso di ringraziare medici, infermieri e tutto il personale dell'ospedale Miulli.

“Oggi è tempo di rispetto delle regole e anche di solidarietà. Abbiamo preferito evitare la vendita a domicilio perché preferiamo tutelare i nostri dipendenti. Vogliamo che non siano esposti a rischi inutili così da poter tornare più presto al nostro lavoro tutti insieme. Ognuno di noi, nel proprio laboratorio, preparerà le zeppole da donare”, hanno dichiarato i tre pasticcieri.

A dare notizia della bella iniziativa è stato su Fb il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci: "Una scelta, questa, dettata dall’etica professionale d’altri tempi, frutto di generosità e altruismo, in un momento in cui il rispetto e la salute hanno la precedenza - ha commentato Carlucci - Questo è il momento della resistenza e dell’unità e della speranza che spazza via la paura che si diffonde nel mondo. Non ci resta che ringraziare le iniziative dei pasticceri che danno lustro alle nostre città creando il senso di comunità. La festa di San Giuseppe è solo rimandata a quando tutto questo sarà finito".