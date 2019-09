Buca tra il tombino e il marciapiede, a parco 2 Giugno la riparazione del cittadino è 'fai da te'

Un tombino 'riparato' in modo arrangiato con alcune pietre, per evitare che qualcuno potesse inciamparvi: accadee vicino al parco 2 Giugno dove alcuni cittadini hanno agito in maniera provvisoria per limitare i disagi dovuto alla presenza di un tombino circondato da un marciapiede pieno di buche. A segnalarlo, a BariToday, un lettore che ha anche effettuato un sopralluogo nel giardino, constanando la presenza di alcuni punti tra degrado e sporcizia, cicche di sigarette e stecchi di gelato

.

Gallery