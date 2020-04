Passaggio di testimone al vertice per i Leo Pugliesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domenica 26 Aprile si è svolta la XXIV Conferenza del Distretto Leo 108AB, territorialmente corrispondente a tutta la regione Puglia, tenutasi per via telematica a causa dell’attuale emergenza sanitaria. L’assemblea, presieduta dalla Presidente Adriana Stringaro, ha rinnovato le cariche per il prossimo anno sociale, eleggendo Lorenzo De Marco nel ruolo di Presidente Regionale e Michele Nolasco nel ruolo di Vicepresidente Regionale. Lorenzo De Marco, odontoiatra di Casarano e socio dal 2011 del Leo Club della propria città, ha ricordato come i recenti accadimenti causeranno un profondo cambiamento all’interno della società e genereranno nuovi bisogni; come membri della prima associazione di servizio al mondo, De Marco ha stimolato i club a continuare a puntare sul proprio punto di forza, ovvero la capacità di saper interpretare al meglio i bisogni delle singole comunità ed impegnarsi nel soddisfarle. Tra le novità del prossimo anno, la presentazione della nuova raccolta fondi regionale “NO LIMITS – Direzione inclusione”, che ha l’obiettivo di promuovere attività in favore della disabilità, sostenendo enti e strutture che si occupano quotidianamente di persone diversamente abili. Michele Nolasco, avvocato originario di Altamura, dottorando di ricerca in Diritto Processuale Civile presso l’Università LUM J.Monnet (Casamassima – Bari) e socio del Leo Club Altamura Host dal 2008, ha sollecitato i club a non smettere mai di essere a disposizione del prossimo e di quelle realtà territorialmente vicine che hanno bisogno di sostegno sociale ed economico. Nel suo discorso di presentazione ha ricordato l’importanza dell’associazione che, a fronte delle contemporanee evoluzioni sociali, è sempre più coinvolta nella realtà del “welfare partecipativo”. Oggi come ieri, secondo Nolasco, è costante la necessità di interpretare pragmaticamente i bisogni dei più deboli e di offrire, sovente, supporto agli stessi. Il Leo Club, programma giovanile del Lions Clubs International, è composto da club i cui soci hanno dai 12 ai 30 anni. In Puglia, sono presenti 24 Leo Club che annoverano oltre 300 soci. Per scoprire tutte le iniziative e i programmi dell’Associazione Distretto Leo 108AB è possibile consultare i profili social dedicati su Instagram e Facebook ed il sito www.leo108ab.it.