Nuova strada e aree giochi per le case popolari: lavori quasi ultimati a Japigia

Una strada di nuova realizzazione per raggiungere la palazzina Erp in corso di completamento in via Caldarola, ma anche due aree giochi per i bambini e spazi per la sosta. A fare il punto sui lavori del Pirp Japigia è l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che in questi giorni ha effettuato un sopralluogo nella zona con la presidente del Municipio I Micaela Paparella.

La strada, che si imbocca da via Davanzo e che percorre un tratto in parallelo con via Caldarola è stata realizzata su un area di 6400 metri quadri, a forma di L, che oltre alla carreggiata ospita una serie di camminamenti pedonali, diverse aree verdi, con la piantumazione di circa 30 nuovi alberi e spazi per la sosta per circa 46 posti auto a servizio dei futuri residenti degli alloggi popolari e dei residenti delle aree limitrofe. Sono state realizzate due nuove aree giochi attrezzate per bambini, con altalene, scivoli e giochi a molla. Tutti i nuovi marciapiedi pedonali saranno illuminati con un nuovo impianto di illuminazione complementare a quello esistente che illumina via Caldarola.

“Avendo a disposizione un’area di grandi dimensioni si è cercato di sfruttare al massimo ogni spazio – spiega l’assessore Galasso -. Non si è pensato solo all’accesso carrabile dei residenti con la carreggiata ma si sono da subito create delle piccole aree di aggregazione che permettano l’integrazione dei nuovi residenti con il quartiere. Questo in linea con la strategia che l’amministrazione comunale sta portando avanti sullo spazio pubblico come vettore di socializzazione e di comunità. Nell’ambito del Programma di riqualificazione delle periferie che interessa questo quartiere saranno realizzate altre cinque aree simili a questa, lungo via Caldarola e su via Loiacono. Piccole aree di comunità che serviranno ad una quartiere molto grande come Japigia a vivere maggiormente la dimensione di prossimità con il vicinato e lo spazio pubblico".

L’impresa - fanno sapere da Palazzo di Città - conta di terminare i lavori entro la fine di settembre in modo da permettere all’assessorato al patrimonio di consegnare le nuove case agli assegnatari entro il prossimo autunno.

Gallery