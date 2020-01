A Japigia i lavori di ripristino della pista di pattinaggio di Ecopoli: "Manutenzione attesa da tempo"

Sono cominciati questa mattina i lavori per la lucidatura e il ripristino della pista di pattinaggio del parco Ecopoli, la ex 'Montagnola' di via La Pira, e via Rocca nel quartiere Japigia di Bari. A darne notizia è, sul suo profilo facebook, il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti: "Inaugurato nel 1999, attendeva una manutenzione della pista da diverso tempo. Una richiesta che mi è stata fatta e che ho accolto volentieri e, grazie all’impegno congiuntivo dell’assessore Giuseppe Galasso e dell’amico Giorgio D'Amore, finalmente possiamo dirvi di oliare le rotelle dei vostri pattini".