La passeggiata che fa bene all'ambiente, a Balsignano il plogging di Retake: "Basta rifiuti nelle campagne"

Guanti, buste e... scarpe da ginastica, per una mattinata all'insegna del movimento e dell'impegno per l'ambiente. In tanti, questa mattina, hanno preso parte al 'plogging' organizzato dai volontari di Retake, partecipando alla passeggiata che da piazza De Nicola, a Modugno, ha attraversato la campagne per raggiungere il sito archeologico di Balsignano.

Che cosa è il plogging

Nato in Svezia, il 'plogging' si è rapidamente diffuso in tutta Europa. Si tratta di una pratica che unisce lo sport alla pulizia delle proprie città: durante la corsa o passeggiata, i runner raccolgono i rifiuti trovati lungo i sentieri che si percorrono durante l'allenamento. Il nome deriva proprio dall'unione del verbo svedese 'plocka upp', che significa 'raccogliere', alla parola inglese jogging.

La passeggiata di Retake

L'iniziativa di questa mattina è stata organizzata da Retake Bari-Modugno sulla scia delle proposta lanciata da Retake Taranto, e accolta da tutti i gruppi italiani, in occasione della 'Giornata italiana del plogging". La corsa-passeggiata, cui hanno preso parte adulti, ragazzi e bambini, si è conclusa con un picnic senza plastica nel boschetto di Orto Magia. Circa una quarantina i sacchi riempiti con la spazzatura raccolta lungo il percorso. "Obiettivo di Retake - spiegano i promotori dell'iniziativa - è puntare l’attenzione sul degrado delle nostre campagne. Basta inquinamento, basta lancio del sacchetto! Vogliamo multe e controlli".