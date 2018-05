Spazi per libri, co-working e studio: il Politecnico presenta la nuova biblioteca, sarà pronta nel 2020

In un prossimo futuro il Campus Universitario di Bari sarà dotato della più grande biblioteca pugliese dedicata all'Architettura e all'Ingegneria. La Regione ha finanziato per 1,83 milioni di euro la 'Poli-Library' che consentirà di raccogliere in un unica stuttura 220mila volumi, 26mila tesi di laurea e di dottorato, 6mila periodici di settore. L'immediata esecutività della proposta consentirà già uno stanziamento del 10% da parte della Regione al Politecnico. L'Ente universitario barese, inoltre, finanzierà per 1,5 milioni di euro tra Fondi Cipre, privati e di Poliba, ulteriori servizi complementari riguardanti orientamento, accoglienza e attività creative. I cantieri della nuova biblioteca saranno avvianti entro il 15 novembre di quest'anno e la consegna dei lavori è prevista entro il 30 novembre 2020.

Come sarà la nuova biblioteca

Il progetto tecnico ed esecutivo, elaborato dal team di docenti e tecnici Poliba coordinato da Calogero Montalbano e composto da Francesco Iannone, Pierluigi Morano e Giuseppina Uva, vedrà un unico edificio che attraverserà il Politecnico attraverso due punti d'accesso principali e 4 secondari e vedrà cinque livelli. All'interno vi saranno spazi di studio, aree workshop, co working e un archivio. L'idea inidivua una biblioteca "trasparente" e fortemente riconoscibile con punti d'informazione ben evidenziati.