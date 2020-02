Dal Flacco alla Manzari-Bovino, i volontari in campo per rimuovere i graffiti: il progetto in sinergia con il Comune

Un tour tra le scuole baresi per rimuovere i graffiti che deturpano i muri. Un percorso che l'associazione Retake Bari, che di operazioni di clean up negli anni ne ha fatte, e il Comune di Bari, concretizzato questo pomeriggio durante l'incontro tra i volontari e i dirigenti degli istituti coinvolti, promosso dall'assessore alle Politiche educative Paola Romano.

Nel primo ciclo di attività saranno coinvolti il liceo classico Orazio Flacco, l’istituto che ospita il convitto Cirillo, l’istituto tecnico Guglielmo Marconi, la scuola media Giosuè Carducci e la scuola dell’infanzia Manzari-Bonvino. A breve, quindi, dopo aver effettuato una ricognizione delle esigenze e quantificato gli interventi da realizzare con il coordinamento dell’assessorato comunale e della Soprintendenza, sarà ufficializzato il calendario delle giornate di “lavoro” a cui tutta la cittadinanza sarà chiamata a partecipare. Il calendario delle giornate di pulizia, come spiegato dall'assessore, sarà reso pubblico nei prossimi giorni, così da coinvolgere tutta la cittadinanza

“Favorire queste attività è il minimo che le istituzioni possano fare - aggiunge Paola Romano -. Abbiamo il dovere di sostenere i cittadini che hanno a cuore il bene della nostra città e vogliono portare avanti azioni meritevoli come quella di ripulire delle facciate di alcuni edifici, lasciando un messaggio educativo molto forte soprattutto agli studenti, semplificando le procedure burocratiche e rendendo più facile un’azione di comunità costruita nella piena legalità. Per questo abbiamo scelto di creare un coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, in modo tale da condividere azioni e procedure che favoriscano interventi come quelli proposti da Retake e da altre associazioni cittadine che ogni giorno compiono veri e propri atti d’amore per la città".