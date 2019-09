'Attacco di ecologia' dopo il bagno: ragazzi raccolgono le cicche di sigaretta dalla spiaggia di Torre a Mare

Dopo il bagno e il pranzo al sacco, i due amici decidono di fare qualcosa per 'ringraziare' il posto che li ha ospitati: ripulire la spiaggia dai rifiuti. Un piccolo grande gesto di solidarietà, avvenuto venerdì scorso in una delle calette di Torre a Mare. A raccontarlo attraverso la sua pagina social è il barese Fabio Apruzzese, postando il risultato dell'operazione di pulizia: due sacchetti - che prima contenevano il loro pranzo - pieni di piccoli rifiuti, in gran parte mozziconi di sigarette lasciati da qualcuno meno coscienzioso di Fabio e del suo amico.

L'appello: "Riempite le buste del pranzo di rifiuto"

"Ci siamo accorti di essere seduti su una spiaggia di mozziconi di sigarette tra cui faceva capolino qualche granello di sabbia - scrive Fabio - Con grande sorpresa i sacchetti erano colmi in una ventina di minuti, quasi esclusivamente mozziconi. La domanda sorge spontanea : ma a casa vostra la spazzatura, le cicche di sigaretta, le bottiglie, etc, le buttate a terra?". E lancia una richiesta social agli altri bagnanti, accompagnato dall'hashtag #riempi il sacchetto: "Quando andate a mare riempite le buste vuote del pranzo con i rifiuti abbandonati sulla riva. Digerite il pranzo, pulite il posto in cui siete (è anche per voi stessi), fate un regalo alla natura".

Un piccolo gesto, appunto, che però è sintomatico della coscienza 'green' che si sta fortunatamente risvegliando nelle nuove generazioni. Non a caso sono diverse le operazioni di pulizia spontanee realizzate in autonomia dai baresi, solo nell'ultima settimana a Pane e Pomodoro e nel quartiere San Paolo.