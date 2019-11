Bidoncini con il tag, nuovi orari e contenitori informatizzati per i pannolini: a Putignano la differenziata cambia

Da domenica 3 novembre a Putignano arrivano i nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche, gestito dalla società Navita. La distribuzione vedrà la collaborazione di 12 facilitatori, figure guida a supporto dei cittadini, e avverrà presso il Centro Comunale di Raccolta in via Martiri delle Foibe secondo il seguente calendario: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 (escluse festività e periodo natalizio dal 23 dicembre 2019 al 01 gennaio 2020)

Tra le principali novità del servizio c’è l’introduzione di un nuovo mastello multiuso di colore giallo che servirà per il conferimento di plastica e metalli, carta e cartoncino (solo per le famiglie in unità abitative singole o in edifici fino a 6 famiglie). I mastelli saranno dotati di tag per consentire la registrazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non L’altra novità riguarda il conferimento congiunto di plastica e metalli: saranno eliminati i contenitori per l’alluminio presenti nei pressi delle campane del vetro. Il servizio che seguirà un nuovo calendario (sia per le utenze domestiche che non domestiche) partirà a far data da domenica 12 gennaio 2020 con la raccolta dell’organico (che dovrà essere esposto entro le ore 24:00 del sabato sera). Con i nuovi contenitori i cittadini riceveranno anche i nuovi calendari adesivi ed un’utile Eco Guida con un dizionario dei rifiuti in italiano e in inglese. Previsti, infine, anche contenitori informatizzati per il ritiro pannolini/pannoloni, dislocati sul territorio in alcuni punti della città; sarà sufficiente farne richiesta al comune di Putignano scaricando l’apposito modulo che sarà a breve disponibile sul sito del Comune e sul sito www.navita.it.