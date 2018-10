Rifiuti, cambiano gli orari di conferimento. Via libera all'indifferenziato nel giorno di Ognissanti

Il 1° novembre, nonostante il giorno festivo, sarà possibile gettare la spazzatura non differenziata. Ma il divieto per domeniche e festivi potrebbe presto sparire. Scattano inoltre le nuove fasce orarie per l'utilizzo dei cassonetti