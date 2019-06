Tornano i roghi nelle campagne del Municipio 4: "Anche due o tre al giorno, chiediamo una soluzione definitiva"

Fumo nero che si leva dalle campagne, aria irrespirabile e cittadini costretti a barricarsi in casa, nonostante il caldo estivo. Dopo un periodo di apparente 'tregua', tornano a farsi sempre più frequenti i roghi nelle campagne del Municipio 4. Incendi non solo notturni: spesso infatti, le colonne di fumo si levano anche in pieno giorno, e non sempre si tratta di semplici sterpaglie.

A segnalare l'ultimo episodio in ordine di tempo, avvenuto nel primo pomeriggio, è il consigliere municipale del M5S Vito Saliano: "Questa volta il rogo è avvenuto nei pressi della ex cava Brandonisio a Ceglie del Campo. Secondo le segnalazioni dei cittadini ne contiamo 2-3 al giorno. Ho normalmente allertato i Vigili del Fuoco. La natura altamente tossica dei fumi che si sprigionavano non mi ha permesso di avvicinarmi ulteriormente. Ormai la situazione è insostenibile, sono anni che siamo sul pezzo con mappe, esposti, segnalazioni, sopralluoghi ed è dunque richiesta una soluzione definitiva".