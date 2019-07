Volontari ripuliscono il lungomare di San Girolamo: rimossi rifiuti e immondizia

Rifiuti di ogni genere e spazzatura, tutto raccolto pezzo dopo pezzo per ripulire il lungomare di San Girolamo: un gruppo di cittadini ha trascorso un pomeriggio per rendere più bella l'area del waterfront. L'evento è stato organizzato dall'associazione 'Vivere a San Girolamo e Fesca Bari', attraverso un passaparola corso sui social. Tanta la spazzatura raccolta: "Come organizzatori - spiegano gli attivisti - ci siamo emozionati nel vedere tanta bella gente che si è unita a noi" tra cui molti bambini, decisamente incuriositi e pronti a prendere gli attrezzi per dare una mano a rendere più pulito il lungomare.