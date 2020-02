Largo Albicocca diventa la piazza degli innamorati: per San Valentino un grande karaoke aperto a tutti

Largo Albicocca a Bari Vecchia sarà la piazza di tutti gli innamorati cn un grande karaoke: nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, la caratteristica piazzetta del borgo antico ospiterà 'Bari canta l'amore', appuntamento organizzato da Comune e Amgas-

Dalle 20 alle 23 si potrà cantare la propria canzone preferita con tanto di dedica alla persona amata, anche utilizzando una webcam per realizzare performance artistiche. Non solo canti, ma anche balli con un dj set per festeggiare 'con amore' il 14 febbraio.