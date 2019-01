Fogna bianca al quartiere Sant'Anna, ripartono i lavori

Sono ripartiti questa mattina i lavori per la realizzazione della fogna bianca a Sant'Anna, a valle del ponte di via Pantaleo che collega la complanare della SS 16 con il lungomare. Nel corso dei lavori saranno realizzate le infrastrutture per la raccolta delle acque meteoriche per poi procedere con gli asfalti e tutte le operazioni necessarie a garantire la vivibilità del quartiere.

Il sindaco Decaro ha effettuato un sopralluogo questa mattina, per verificare l'andamento degli interventi.

"Questo è un impegno preso e manutenuto dal Comune con due delibere approvate in Consiglio comunale - ha commentato il sindaco - che anticipano da fondi di bilancio le risorse necessarie per i consorzi mettendole direttamente a disposizione della ditta appaltatrice, per evitare il perdurare di una situazione di stallo creatasi all’interno dei consorzi. Ci vorranno circa 60 giorni per terminare la rete delle acque meteoriche e poi sarà possibile procedere con il completamento delle urbanizzazioni, passaggio che dobbiamo necessariamente discutere con il consorzio e con le aziende private che dovranno costruire le palazzine, perché è evidente che se non dovessero realizzarle e pagare i relativi oneri di urbanizzazione da mettere a disposizione dei consorzi, sarà difficile completare le infrastrutture previste per il quartiere. Noi torneremo anche nelle prossime settimane a verificare che i lavori proseguano come stabilito e soprattutto cercheremo di verificare che chi di competenza faccia il suo dovere soprattutto che si trovino al più presto soluzioni per intervenire sulle situazioni più critiche”.