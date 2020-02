Riapre dopo 10 giorni la scuola Duca D'Aosta a Palese: lavori di manutenzione terminati

Riaprirà nella giornata di domani, 18 febbraio, la scuola Duca D'Aosta a Palese, chiusa dall'8 febbraio scorso per alcuni lavori di messa in sicurezza.

Il sopralluogo di stamane del Comune ha dato esito positivo: "A fronte di alcune critiche di questi giorni - ha detto il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone - è giusto fare una precisazione. Il Comune sta controllando oltre 120 edifici su tutta la città e programmando le manutenzioni straordinarie nei periodi di chiusurae. Nella scuola Duca D’Aosta, a seguito di un sopralluogo, si è deciso di intervenire preventivamente. Non perché sia accaduto qualcosa, ma per garantire la massima sicurezza dei nostri bambini e del personale che lavora. Aver chiuso la scuola per una settimana non influenza di certo l’andamento scolastico degli alunni. Se c’è bisogno di intervenire, bisogna intervenire” ha concluso Cavone.