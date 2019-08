Supplenze negli asili nido comunali, pubblicato l'avviso di selezione: domande fino al 5 settembre

Al via la ricerca delle insegnanti supplenti negli asili nido comunali a Bari. È in pubblicazione in queste ore, come reso noto dalla ripartizione Politiche educative e giovanili, l'avviso pubblico per la selezione - per soli titoli - delle supplenti per un periodo superiore ai dieci giorni o nella graduatoria per incarichi pari o inferiori a dieci giorni in relazione agli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.

Le domande, come spiega il Comune in una nota, possono essere effettuate da oggi, 7 agosto, fino al 5 settembre, nell'apposita sezione del sito del Comune di Bari. Insieme all'avviso è in pubblicazione anche la guida alla compilazione online delle candidature e del regolamento che disciplina la materia. In fase di candidatura bisognerà indicare in quele delle due graduatorie triennali si vorrà essere inseriti, dopo essersi loggati con le credenziali Spid

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

- l’URP: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13, e dalle ore 14.30 alle 17.30 di martedì e giovedì, contattare i recapiti telefonici 080/5238335 e il numero verde 800 018291 (solo da telefono fisso);

- la ripartizione Politiche educative giovanili: contattare i recapiti telefonici 080/5773815, 080/5773820 e 080/5773812 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica hd.peg.concorsi@comune.bari.it.