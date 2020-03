I provvedimenti anti Coronavirus non fermano il sostegno a neomamme e famiglie fragili: consulenza via telefono o chat

Il Coronavirus non ferma il programma di sostegno a distanza alle famiglie e ai nuclei più fragili. Nonostante i provvedimenti che impediscono di spostarsi liberamente sul territorio, i consulenti di Save The Children e dell'associazione 'Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita' proseguiranno a distanza il lavoro di supporto a donne in gravidanza, ai neogenitori e alle famiglie con bambini d’età tra 0 e i 2 anni. Quotidianamente saranno attive infatti consulenze telefoniche e video-conferenze condotte dagli operatori della sezione locale dell’organizzazione per offrire supporto ostetrico, psicologico ed emotivo.

Per sostenere i genitori, i nonni e le altre figure familiari di riferimento nel compito educativo e di cura, prima e dopo la nascita del bambino, in questi giorni gli operatori sono impegnati a contattare, telefonicamente o via chat, le mamme già seguite dal progetto o indicate dai referenti ospedalieri e/o dei servizi territoriali in questa fase di particolare stress del servizio sanitario per orientarle ai servizi disponibili, supportarle emotivamente, chiarire dubbi e perplessità; a potenziare il sostegno materiale alle famiglie in condizioni di povertà estrema la cui vulnerabilità è stata ulteriormente accentuata dalla emergenza sanitaria, attraverso voucher, buoni spesa, e sostegno individualizzato; a produrre e diffondere informazioni sulla gravidanza (movimento e alimentazione), il travaglio, il parto, l’allattamento e sulle azioni di cura utili a lenire i disturbi della primissima infanzia; a offrire, infine, consulenza telefonica specialistica (legale, sociale, ostetrica, linguistica).

L'iniziativa rientra nel progetto “Fiocchi in Ospedale Bari”, un servizio a bassa soglia svolto da Save the Children all’interno delle strutture ospedaliere con l’obiettivo di ascoltare, accompagnare e garantire il sostegno di cui hanno bisogno ai futuri e ai neogenitori in condizione di fragilità socio-economica e marginalità, e prevenire e affrontare il disagio psicologico delle mamme prima e dopo il parto. L’azione si colloca nell’ambito del più ampio intervento “Non da soli” di Save the Children, pensato per rispondere all’emergenza da diffusione del Covid 19 e che nelle ultime settimane ha infatti raggiunto 20.000 persone, tra bambini, adolescenti, famiglie vulnerabili e docenti, lavorando costantemente, nel rispetto delle norme, attraverso i suoi progetti e con una rete di 41 associazioni partner sul territorio italiano. Ne possono usufruire tutti i cittadini, contattando gli operatori ai numeri 342 7324254 e 329 1856039, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10 alle 12.

“Nonostante la distanza fisica che siamo tenuti a mantenere, intendiamo restare accanto a quanti si trovano a vivere la maternità e la paternità in condizioni di difficoltà ulteriori rispetto agli altri - ha dichiarato l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Per questo ringrazio Save the Children e l’associazione Il Melograno, che continuano a dedicarsi con grande professionalità a coloro che, in un momento così difficile, rischiano di vivere nel peggiore dei modi un periodo meraviglioso come la nascita di un figlio”. “Futuri e neogenitori sono una categoria di persone sottoposta a uno “stress da innovazione” non trascurabile - ha affermato Agnese Curri, referente pugliese dei programmi di Save the Children - che può portare, specie se aggravato da condizioni di fragilità e di isolamento, come quelli che stiamo vivendo, a forti alterazioni delle relazioni intrafamiliari. Ciò rischia di accentuare una condizione di ansia e disorientamento, che spesso non trovano una risposta adeguata e tempestiva”.