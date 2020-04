Farmaci a domicilio per i soggetti vulnerabili, c'è l'ok dalla Giunta: consegne dai volontari

Arriva l'ok dalla Giunta per il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per le persone in difficoltà nell'emergenza Coronavirus. Il risultato arrivato dall'accordo tra Comune di Bari, l'Ordine provinciale dei farmacisti di Bari, e le sezioni di Bari e Bat di Federfarma, su proposta dell'assessore al Welfare, Francesca Bottalico. L'iniziativa è dedicata esclusivamente a coloro che si trovano in condizione di documentata vulnerabilità (ultrasessantacinquenni, persone con disabilità, in isolamento domiciliare, anziani soli o privi di rete familiare)

Il servizio

Saranno i volontari ad effettuare la consegna in tempi compatibili con il numero di richieste, assicurando la priorità del servizio ai soggetti in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria. Alla farmacia spetta invece il compito di richiedere alla rete dei volontari la consegna dei medicinali richiesti, che avverrà in busta chiusa, mentre il volontario li porterà al domicilio del paziente assieme allo scontrino. Dopo aver ritirato il denaro per il pagamento dei prodotti, nonché il modulo di avvenuta consegna, il volontario potrà recarsi in farmacia per consegnare il denaro ricevuto.

"Abbiamo formalizzato un servizio gratuito e particolarmente richiesto in questo periodo di grandi difficoltà per tutti - commenta Francesca Bottalico -. Vogliamo tutelare le categorie più fragili della cittadinanza e garantirgli tutto il supporto possibile, cosa che fortunatamente siamo riusciti ad assicurare sin dal primo giorno dell’emergenza sanitaria, grazie al lavoro della straordinaria rete di oltre 700 volontari, degli assistenti sociali, delle associazioni e del privato-sociale della città. Ancora una volta ringrazio l’Ordine provinciale dei farmacisti di Bari e Federfarma per la loro preziosa collaborazione”.