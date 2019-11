Bari accoglie Miss Italia: in Fiera Carolina Stramare sfila in abito da sposa. Oggi in passerella anche Ignazio Moser

La Fiera del Levante di Bari accoglie la più bella d'Italia. Lei è Carolina Stramare, vincitrice dell'ultima edizione di Miss Italia, che ieri pomeriggio è stata protagonista della terza giornata di 'Promessi sposi', il salone nazionale sul tema del wedding nato da un'idea di Gaetano Portoghese.

La più bella di Italia ha visitato gli stand della fiera, accolta da tantissimi fan e sfilato in abito da sposa nello spazio dedicato alle sfilate. E non sarà l'unica: oggi sfileranno sulla passerella della fiera barese anche Ignazio Moser, Simone Susinna, Alex Belli, Delia Duran, Akash Kumar, Gianluca di Sotto, Valerio Logrieco e le modelle di Bellantuono per Roberto Cavalli.

La fiera Promessi sposi

La rassegna accoglie 200 espositori che presentano tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze: abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. Il tutto con un occhio sempre attento alla Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza.

Previsto anche uno spazio dedicato alla gastronomia: LevanteCooking, naturalmente declinato a tema 'wedding food', dove in questi giorni si sono esibiti tantissimi chef pugliesi. Grande attesa in giornata anche per Peppe delle Peschieria di Napoli, famosissimo food Youtuber e prossimo volto televisivo di Sky che oggi chiuderà l’edizione 2019.