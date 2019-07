Raccolta solidale di alimenti e prodotti per l'igiene con la parrocchia di San Sabino: ecco come fare per donare

La Parrocchia di San Sabino a Bari ha organizzato una raccolta di alimenti prodotti per l'igiene personale con l'obiettivo sostenere le oltre 60 famiglie assistite giornalmente e i tanti senza fissa dimora che chiedono aiuto. L'annuncio è stato effettuato via Facebook sulla pagina della Parrocchia San Sabino: in particolare sono richiesti alimenti a lunga conservazione come pelati, passata di pomodoro, legumi in scatola, tonno e carne in scatola ma anche latte, olio extravergine di oliva, caffè, zucchero, pasta, riso, farina, pancarrè, biscotti e alimenti per l’infanzia.

Come donare: orari e giorni disponibili

E' possibile donare anche prodotti per l'igiene personale e della casa come saponi shampoo, bagnoschiuma, crema da barba, rasoi usa e getta, spazzolini da denti, igienizzante lavatrice, detersivo per lavatrice. La consegna del materiale può essere effettuata presso l’ufficio parrocchiale dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:00 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:00.