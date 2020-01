"Dove si colloca l'Iran nel globo?" E gli americani indicano la Puglia: i risultati (tutti da ridere) del sondaggio

Dove si trova l'Iran? Per molti americani in Puglia. È quanto emerge dal sondaggio politico Morning Consult condotto tra la popolazione statunitense nei giorni di massima tensione dello scontro tra Washington e Teheran. Tre americani su quattro, a cui è stato chiesto dove si colloca geograficamente lo Stato mediorientale, hanno sbagliato, come riporta l'agenzia di stampa Adn Kronos.

Solo il 28 per cento dei circa 2000 elettori registrati ha indicato correttamente l'Iran su di un mappamondo senza indicazioni. Tra gli altri i più bravi hanno indicato il Medio Oriente, senza però posizionarla correttamente, c'è poi chi ha confuso Iran e Iraq e chi è andato convinto a puntare il dito sulla Puglia.