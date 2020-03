L'assessore gli porta la spesa a casa: il gesto di solidarietà per la famiglia in difficoltà

La spesa consegnata a casa, per di più da parte di un rappresentante della Giunta comunale. L'assessore al Welfare, Francesca Bottalico, ha voluto così mostrare la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia che nel pomeriggio ha protestato davanti a una banca. Il video dell'azione dei due ha fatto velocemente il giro del web: marito e moglie lamentavano dell'impossibilità di fare la spesa, in un periodo in cui la chiusura dei negozi per i provvedimenti del decreto Coronavirus ha messo in ginocchio tanti esercenti. Tra cui i due coniugi, che poi hanno ricevuto il segno palese della vicinanza dell'assessorato.

