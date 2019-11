Regalare un viaggio ai bimbi malati, a Bari il teatro si fa solidale: sconti sugli spettacoli per famiglie in cambio di un piccolo contributo

Un panettone e o un pandoro per regalare una vacanza a un bimbo malato: è l'obiettivo dell'iniziativa 'Dynamo ti porta a teatro', realizzata dai Teatri di Bari e dall'associazione Dynamo Camp che offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie.

Acquistando uno dei panettoni o dei pandori di Dynamo Camp con un contributo minimo di 12 euro, si potrà contribuire a regalare una vacanza a un bambino gravemente malato e si riceverà anche la ‘DynaKismet’, una tessera che permette di assistere a tutti gli spettacoli pomeridiani della nuova Stagione del Teatro Kismet a metà prezzo. Il bambino a cui sarà intestata la card, quindi, potrà accedere a un prezzo speciale di 4 euro a ciascuna delle rappresentazioni in programma, dedicate a un pubblico dai 4 anni in su.

Il soggiorno per i bambini affetti da malattie croniche si svolgerà nel Dynamo Camp: la struttura si trova a Limestre, in provincia di Pistoia, in un'oasi affiliata Wwf che si estende per 900 ettari.