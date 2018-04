Manutenzione e pulizia, lavori in corso sulla spiaggia Torre Quetta

Giornate festive e beltempo: un connubio perfetto per i tanti baresi che già nei giorni scorsi hanno scelto di recarsi nei lidi cittadini di Torre Quetta e Pane e Pomodoro per una passeggiata, o per la prima tintarella.

Questa mattina, sulla spiaggia di Torre Quetta, sono partiti gli interventi disposti dal Comune in vista della giornata del Primo Maggio. Gli addetti della Multiservizi sono intervenuti per le attività di manutenzione, mentre nei prossimi giorni entrerà in azione Amiu per le attività di pulizia.

"Resta confermata - rendono noto da Palazzo di Città - l'apertura dei servizi igienici pubblici e del parcheggio a pagamento gestito dall'Amtab, nelle more della presa in carico della spiaggia da parte del nuovo soggetto gestore".

