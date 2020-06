Il mare di Puglia è sempre più bello: anche Polignano e Monopoli tra le magnifiche con le 5 Vele Blu

Ci sono anche 2 località baresi tra quelle premiate con le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano per la Guida Blu 2020, l'elenco delle località marine e lacustri più belle e dotate di servizi. In particolare Monopoli ha ottenuto anche 3 petali per lo stato di conservazione dei luoghi e tre punte di stella per l'offerta turistica mentre Polignano ha ottenuto ben 4 petali e 4 punte di stella.

Le altre località premiate in Puglia sono Fasano, Ostuni, Carovigno, Nardò, Racale, Otranto, Vernole, Melendugno, Gallipoli e Porto Cesareo.