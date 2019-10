Rilanciare via Manzoni con le pedonalizzazioni, l'idea del sindaco: "Chiudiamo gli isolati su piazza Risorgimento"

Via Manzoni potrebbe diventare perdonale per alcuni isolati: è il progetto che ha in mente il Comune per rivitalizzare la storica strada del commercio del quartiere Libertà, da anni in piena crisi. Stamane il sindaco Antonio Decaro si è recato nella strada per incontrare commercianti e residenti della zona. L'incontro è stata anche occasione per ringraziare alcuni titolari di attività commerciali che si erano attivati per effettuare iniziative nelle giornate di Halloween e del Ponte di Ognissanti, anche per evitare che vi fossero atti di vandalismo da parte di sconsiderati.

La sperimentazione della chiusura di via Manzoni interesserà inizialmente gli isolati su piazza Risorgimento: "Per quanto riguarda i posti auto - rassicura Decaro - abbiamo delle aree a disposizione, come ad esempio la Manifattura che, anche su richiesta dei commercianti, oggi resta aperta fino a sera. Noi crediamo che quella strada abbia sicuramente bisogno di un'operazione di rilancio, sia dal punto di vista economico sia della vivibilità. Ma è inutile farsi false illusioni: non torneranno più i negozi che c’erano nel passato, dobbiamo guardare avanti e individuare insieme un nuovo percorso per via Manzoni. Incontreremo tutti i commercianti, come siamo abituati a fare per questo tipo di interventi. Comprendo lo scetticismo iniziale di alcuni operatori, l’abbiamo già vissuto in altre aree della città, ma se non proviamo a cambiare punto di vista e, soprattutto, prospettiva, via Manzoni non avrà futuro. Noi crediamo che invece, grazie anche alla presenza di diverse attività ricettive che si stanno aprendo in quella zona, come gli stessi commercianti testimoniano, c’è la possibilità di creare un indotto per i turisti e per le future attività commerciali” ha concluso Decaro.