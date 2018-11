Lavori alla zona industriale, cambiano i percorsi per i bus Amtab

Entrano in vigore sabato 17 novembre le deviazioni di percorso per i bus Amtab alla zona industriale.

Amtab informa che in riferimento ai provvedimenti di circolazione stradale adottati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Modugno con ordinanza n. 2018283T del 09/10/2018 per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera “Variante Metanodotto su via dei Gerani Zona Industriale”, dalle ore 07:00 di sabato 17 novembre e sino a nuova disposizione, i bus delle linee 7, 14, 25, 30 e 61 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 7



in direzione piazza Moro: i bus giunti in via De Blasio proseguiranno per via dei Gerani sino a raggiungere la rotatoria della Motorizzazione Civile (MCTC), effettueranno l’inversione di marcia per ritornare su via dei Gerani, svolteranno a destra per via degli Oleandri, a sinistra per via delle margherite con ripresa del percorso ordinario;



in direzione viale Jacobini (Z.I.): i bus giunti in via delle Margherite proseguiranno per via delle Orchidee, via delle Ortensie, via delle Magnolie, via dei Ciclamini, via delle Magnolie, S.P. 54, via delle Violette, via delle Petunie, via delle Dalie, via dei Gladioli, S.P. 54, via dei Gerani, svolteranno a destra per via degli Oleandri, a sinistra per via delle Margherite, a sinistra per via delle Mimose, a destra per viale De Blasio con ripresa del percorso ordinario;



linea 14



in direzione Via Degli Oleandri - Z.I.: i bus giunti in via De Blasio proseguiranno per via dei Gerani, via delle Magnolie, effettueranno l’inversione di marcia nei pressi della Merck Serono, proseguiranno sulla stessa via sino a raggiungere la rotatoria della Motorizzazione Civile (MCTC), svolteranno a destra per vie delle Ortensie, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria nei pressi dell’intersezione con via delle Orchidee per ritornare su via delle Ortensie, via dei Gerani, via degli Oleandri;



in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus provenienti dalla Motorizzazione Civile (MCTC) giunti in via dei Gerani, svolteranno a destra per via degli Oleandri, a sinistra per vie delle margherite con ripresa del percorso ordinario;

linea 25



in direzione Via Degli Oleandri - Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;



in direzione piazza Luigi di Savoia: i bus provenienti dalla Motorizzazione Civile (MCTC) giunti in via dei Gerani, svolteranno a destra per via degli Oleandri, a sinistra per vie delle margherite con ripresa del percorso ordinario;



linea 30



in direzione Via Don Nuzzi, Loseto: i bus giunti in via delle Margherite proseguiranno per via delle Orchidee, via delle Ortensie, via dei Gerani, svolteranno a destra per via degli Oleandri, a sinistra per via delle Margherite, a sinistra per via delle Mimose, a destra per viale De Blasio con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Via Delle Margherite Z.I.: i bus giunti in via De Blasio proseguiranno per via dei Gerani, via delle Ortensie, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria nei pressi dell’intersezione con via delle Orchidee, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria nei pressi dell’intersezione con via delle Orchidee per ritornare su via delle Ortensie, via dei Gerani, via degli Oleandri, svolteranno a sinistra per via delle Margherite, via Murari con ripresa del percorso ordinario;



linea 61



in direzione via della Lealtà-Q. S. Pio: i bus giunti in via De Blasio proseguiranno per via dei Gerani, via delle Magnolie, effettueranno l’inversione di marcia nei pressi della Merck Serono, proseguiranno sulla stessa via sino a raggiungere la rotatoria della Motorizzazione Civile (MCTC), svolteranno a destra per vie delle Ortensie, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria nei pressi dell’intersezione con via delle Orchidee per ritornare su via delle Ortensie, via dei Gerani, via degli Oleandri, a sinistra per via delle Margherite, a sinistra per via delle Mimose, a destra per via De Blasio sino a raggiungere la rotatoria nei pressi dell’intersezione con viale Jacobini, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria per ritornare su via De Blasio, a destra per via Milella con ripresa del percorso ordinario;



in direzione via delle Margherite (Z.I.): i bus giunti in via Milella svolteranno a destra per via dei Gerani, via delle Magnolie, effettueranno l’inversione di marcia nei pressi della Merck Serono, proseguiranno sulla stessa via sino a raggiungere la rotatoria della Motorizzazione Civile (MCTC), svolteranno a destra per vie delle Ortensie, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria nei pressi dell’intersezione con via delle Orchidee per ritornare su via delle Ortensie, via dei Gerani, via degli Oleandri, a sinistra per via delle Margherite, a sinistra per via delle Mimose, a destra per via De Blasio con ripresa del percorso ordinario.



N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito internet aziendale www.amtab.it e/o richieste agli Operatori del Numero Verde al numero 800450444