Frigorifero sui binari della Bari-Matera. Fal sporge denuncia: "Episodio grave"

Un frigorifero ed alcuni pallet di legno sono stati collocati da ignoti sui binari della ferrovia Fal Bari-Matera all'altezza di Binetto. La scoperta é avvenuta attorno alle 19: per evitare gravi conseguenze é stato attivato il sistema di sicurezza SSC Training Stop, in funzione da dicembre 2017 per le Ferrovie Appulo Lucane. Gli ostacoli sono stati poi rimossi dal capotreno e dal macchinista, consentendo di riattivare poco dopo la regolare circolazione dei convogli. Fal definisce l'episodio "gravissimo' e ha presentato denuncia ai Carabinieri