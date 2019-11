Rami caduti, traffico in tilt e allagamenti nella zona industriale: disagi per il maltempo a Bari

Disagi in vari quartieri della città, alberi caduti e qualche allagamento: nel giorno dell'allerta arancione per il maltempo che sta provocando pesanti problemi in numerosi centri della provincia, la situazione nella città di Bari non presenta, al momento, criticità estreme.

Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Forze dell'Ordine, ion queste ore, monitorano le segnalazioni a loro giunte, intervevndo rapidamente: in particolare, un albero spezzato dal vento è caduto in corso Mazzini, nel quartiere Libertà. L'episodio, fortunatamente, non ha provocato feriti, né particolari disagi alla circolazione.

Disagi alla circolazione nei quartieri di Bari

Allagato, parzialmente, il sottovia La Rotella, nella zona industriale, vicino al centro commerciale Metro. Circolazione rallentata anche a Poggiofranco, nel tratto di complanare della Statale 16 che porta a viale Tatarella. Problemi per il traffico su via Amendola, in tilt tra pioggia e cantieri. Alcuni cittadini segnalano anche, sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, ritardi in alcune corse delle navette Park&Ride sul lungomare cittadino.

Crolla lastra da palazzo Mincuzzi in via Sparano

Momenti di paura, invece, in via Sparano dove, a causa delle forti raffiche di vento, si è staccata una lastra di vetro da palazzo Mincuzzi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Notizia in aggiornamento