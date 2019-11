Lavori fermi da 50 anni, oggi Modugno dice addio al suo ecomostro: abbattuto il palazzo nel quartiere Cecilia

L'incubo dell'ecomostro del quartiere Cecilia di Modugno da oggi è finito. In giornata, come comunicato dall'amministrazione del comune barese, sarà abbattuto il palazzo mai terminato tra via Ancona, via Pordenone e via Canne della Battaglia. Imponente costruzione i cui lavori sono fermi da ormai 50 anni, rimasto uno scheletro che bloccava la visuale ai residenti.

L'amministrazione Magrone ha infatti rilevato trattarsi di un abuso edilizio, come poi confermato anche dalla giustizia amministrativa. Intorno alle 11 sarà abbattuta anche l'ultima porzione dell'edificio, a completamento dei lavori partiti il 28 ottobre con l'impiego di escavatori dotati di pinza demolitrice. Una volta terminati i lavori partirà la realizzazione del 'Parco della legalità', il giardino che sorgerà al posto del vecchio ecomostro.