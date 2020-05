Non può accedere all'area pre triage con la fidanzata e aggredisce gli infermieri: follia in ospedale

Aggrediti due infermieri all'ospedale San Paolo da un uomo a cui avrebbero bloccato l'accesso insieme alla fidanzata nell'area pre triage, secondo le disposizioni previste dall'emergenza Covid. A fornire una ricostruzione dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è l'Asl Bari, che in una nota esprime vicinanza ai due operatori sanitari.

"l’uomo si è presentato in Pronto Soccorso per farsi medicare una contusione a un dito, ma nel momento di entrare nell’area pre-triage ha preteso di farlo in compagnia della fidanzata, a cui l’infermiere ha detto cortesemente che non era possibile per via degli stringenti limiti d’accesso. Sono seguiti momenti concitati, sfociati nell’aggressione dell’uomo agli infermieri, che non hanno subito conseguenze ancor più gravi grazie all’intervento della guardia giurata in servizio nel Pronto Soccorso - il racconto fornito dall'Azienda sanitaria locale - Il direttore del Pronto Soccorso, dottor Guido Quaranta, ha quindi dovuto allertare la Polizia di Stato per far riprendere la normale attività". Hanno comunque assicurato che l'uomo sarà denunciato per aggressione e interruzione di pubblico servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Direzione Generale ASL Bari esprime la più sentita vicinanza ai due infermieri, impegnati ogni giorno, come tutti gli operatori sanitari, a salvaguardare la salute delle persone e ribadisce con forza i principi basilari del rispetto delle persone e delle regole, senza i quali diventa più difficile anche assicurare un livello adeguato di sicurezza oltre che civile convivenza. Principi che, a maggior ragione, valgono durante l’emergenza che si sta vivendo.