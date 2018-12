Trentuno nuovi alberi piantati nella rotatoria di via Troccoli: nel 2019 pronta anche l'area giochi

Sono state ultimate le operazioni di piantumazione di 31 alberi all'interno di una rotatoria nel quartiere San Paolo, in via Troccoli. Gli interventi rientrano nell’accordo quadro per la manutenzione e l’incremento del verde cittadino. Nell'area sono stati collocati 15 esemplari di celtis australis, 12 di quercia da sughero e 4 alberi di alloro, oltre a 200 di rosmarinus prostratus. Al centro della rotatoria, nei primi mesi del nuovo anno, sarà anche attrezzata un’area ludica per bambini in modo tale da riqualificare completamente la zona: "Le operazioni concluse - spiegano da Palazzo di Città - sono il frutto di un impegno dell’amministrazione comunale preso con i residenti in occasione della scorsa Festa dell’Albero".