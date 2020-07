Albero si spezza e cade per strada in via Marzano: sul posto la Polizia Locale

Un albero è caduto questa mattina in via Osvaldo Marzano, tra i quartieri Carrassi e San Pasquale di Bari. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale del capoluogo pugliese: la zona è stata messa in sicurezza.

Non si registrano persone ferite o auto danneggiate dai rami.