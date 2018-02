"Possibili nevicate anche in pianura", stop alla circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati

Una nuova allerta meteo per temporali e vento forte per le prossime 24 ore, e lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati per le giornate del 26 e 27 febbraio. Sono le ultime disposizioni emanate dalla Prefettura di Bari alla luce del maltempo previsto per i prossimi giorni.

Allerta meteo per vento e temporali

In particolare, dalla serata di oggi e per 24 ore, è stata emanata una nuova allerta meteo per "precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio e forti raffiche di vento dai quadranti meridionali, con possibili mareggiate lungo le coste".

"Neve anche in pianura": lo stop ai mezzi pesanti

Un secondo provvedimento, emanato sempre oggi e valido per l'intero territorio della Città metropolitana di Bari, è il divieto di circolazione, "fuori dai centri abitati, ai veicoli ad ai complessi di veicoli per il trasporti di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 febbraio". Alla base dello stop, "la previsione di precipitazioni nevose diffuse anche a quote di pianura a partire dalla giornata del 25/02/2018 con conseguente rischio per le condizioni di transitabilità dell'intera rete stradale ed autostradale nazionale". "Per tutta la durata del divieto - si legge ancora nel provvedimento della Prefettura - dovranno essere attivate, rese disponibili ed utilizzate le aree di ammassamento mezzi presso il Porto di Bari, per i mezzi in uscita dallo stesso porto, e l'area dello Stadio San Nicola per i mezzi in uscita dall'autostrada. Il divieto non si applica ai mezzi utilizzati per la raccolta e il conferimento di Rsu".