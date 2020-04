Ad Altamura crescono ancora i contagi: i casi accertati diventano 41, quattro finora i decessi

Salgono a 41 i casi di Coronavirus accertati ad Altamura. Ad aggiornare il dato della cittadina murgiana, tra le più colpite della provincia nell'emergenza Covid-19, è la sindaca Rosa Melodia.

Nei 41 casi rientrano anche le quattro persone finora decedute, tra cui il sovrintendente capo della Polizia locale Felice Lomurno, che la stessa sindaca ha ricordato nella sua diretta: "Tutti eravamo affezionati a quest'omone sempre col sorriso", ha detto Melodia. "Felice è morto sul lavoro, lui si è infettato per strada, per mettere a tacere tutte le persone che comunque non vogliono rispettare le regole", ha aggiunto la sindaca invitando la cittadinanza a fare in modo che la morte di Felice "non sia vana". "Serve disciplina sociale, invece il numero che aumenta significa senza dubbio che continuiamo a non rispettare le regole", ha constatato con amarezza la sindaca.