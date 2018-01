Lavori Aqp a Palese, cambiano i percorsi delle linee Amtab 1 e 33

A causa di lavori Aqp urgenti in via Vittorio Veneto, a Palese, all’altezza del civico 22, giovedì 18 gennaio 2018, dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 1 e 33 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:



linea 1



in direzione Lido Lucciola-S. Spirito: i bus giunti in via Nazionale ang. via Vittorio Veneto, proseguiranno per via Nazionale, con ripresa del percorso ordinario (non transitano in Palese);



in direzione Piazza Eroi del Mare: i bus giunti in via Nazionale ang. via Vittorio Veneto, proseguiranno per via Nazionale, con ripresa del percorso ordinario (non transitano in Palese);



linea 33



in direzione via della Lealtà-Q. S. Pio: i bus giunti in via Nazionale ang. via Vittorio Veneto, proseguiranno per via Nazionale, con ripresa del percorso ordinario (non transitano in Palese);



in direzione viale Jacobini Z.I.: i bus effettueranno il percorso orinario.



Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

