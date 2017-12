Colpo all'alba dell'Antivigilia, svaligiata pescheria a Carrassi

Un colpo del valore di circa 25mila euro. Il bottino? Pesce e frutti di mare pronti per la vendita prenatalizia. A subire il colpo, all'alba del 23 dicembre, una pescheria in via Monfalcone, al quartiere Carrassi.

Qualcuno, forzando l'ingresso si è introdotto nel locale, dove poche ore prima il titolare aveva già approntato la merce destinata alla vendita. Alla riapertura l'amara scoperta: il proprietario non ha potuto far altro che scrivere un cartello per scusarsi con la clientela e tirare giù la saracinesca.