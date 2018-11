Nonnina cade in casa e resta per un giorno sul pavimento: i vicini chiamano la Polizia e la salvano

Era caduta accidentalmente nella propria abitazione ed è rimasta riversa sul pavimento, dolorante, per circa un giorno: l'allarme dei vicini ha consentito alla Polizia di salvare una donna di 85 anni, in un appartamento di Monopoli, in via Vitti. Gli inquilini del palazzo, infatti, si sono preoccupati poiché non avevano più notizie dell'anziana. Quindi, hanno contattato il Commissariato della città barese: una pattuglia è così intervenuta sul posto. Gli agenti hanno udito alcuni lamenti provenire dalla casa e quindi hanno forzato la porta d'ingresso, trovando la pensionata in condizioni precarie dopo la caduta. Successivamente, sono giunti i soccorsi del 118 che hanno permesso di somministrare le prime cure alla pensionata.