Anziano si allontana da casa e scompare, l'appello dei familiari: "Aiutateci a ritrovarlo"

Si è allontanato venerdì mattina dalla sua abitazione, facendo perdere le proprie tracce. Sono ore di apprensione per Antonio Cangianelli, 87 anni, scomparso ieri in zona via Maranelli - corso Alcide De Gasperi, nelle vicinanze del carcere.

L'anziano è affetto da demenza senile, e potrebbe trovarsi in difficoltà avendo dimenticato la strada per tornare a casa. Ieri mattina è riuscito ad allontanarsi dalla sua abitazione, sfuggendo al controllo della moglie. I familiari allarmati, attraverso BariToday, lanciano un appello a chiunque abbia indicazioni utili a rintracciarlo. "Ci rivolgiamo soprattutto a chi esce di casa presto la mattina e percorre la città, come runner e ciclisti che potrebbero averlo incrociato nel loro percorso", dice a Baritoday la nuora dell'uomo.

In queste ore, oltre ad allertare le forze dell'ordine, i familiari, attraverso un'associazione, hanno anche avviato delle ricerche con l'ausilio di unità cinofile. Uno dei cani avrebbe rilevato tracce dell'87enne su una navetta del Park&Ride di parco 2 giugno. Sebbene non si spostasse più con i mezzi pubblici da qualche tempo, non è escluso che Antonio Cangianelli possa averli utilizzati in queste ore.

In genere, l'anziano frequentava la zona di parco 2 giugno e talvolta tornava in via Podgora, la strada in cui abitavano i suoi genitori. Non è escluso dunque che possa essersi aggirato anche in quella zona.

Alto 1.85, magro, al momento della scomparsa era vestito con pantalone chiaro giubbino scuro e maglietta verde chiaro.

Chi avesse sue notizie può contattare carabinieri, polizia municipale o i numeri 3398748890 /3396028883 /3481305540.