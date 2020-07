Si torna in classe in Puglia dal 24 settembre: approvato dalla Regione il calendario scolastico

In Puglia i ragazzi tornano in classe dal 24 settembre. In giornata la Giunta della Reigione ha approvato il nuovo calendario scolastico, vincolando, però, l'efficacia all'emanazione dell'ordinanza del ministero dell'Istruzione per la riapertura delle scuole. Se non ci fossero cambiamenti, quindi, dopo le elezioni regionali (fissate per il 20 e 21 settembre) le scuole riapriranno, per poi concludersi l'11 giugno del prossimo anno. Fanno eccezione le scuole d'infanzia, che invece potranno proseguire le attività sino al 30 giugno 2021.

In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le festività nazionali, anche il 7 dicembre, dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie), dal primo aprile 2021 al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali). Il governo Emiliano, inoltre, ha stabilito che per la scuola dell'infanzia, nel periodo successivo all'11 giugno 2021, può essere previsto che funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie. Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 202 giorni.