Armato di coltello, tenta rapina nell'androne di un condominio: incastrato dalle telecamere, preso 21enne

Avrebbe tentato di rapinare un uomo che tornava a casa, strappandogli la collana d'oro che aveva al collo dopo averlo sorpreso nell'androne del condominio. Per la tentata rapina, avvenuta nell'ottobre 2017 a Giovinazzo, i carabinieri hanno arrestato un 21enne barese, ritenuto responsabile di tentata rapina a mano armata e lesioni personali, aggravate in concorso.

Le indagini e la ricostruzione della rapina

La tarda serata del 17 ottobre del 2017, un impiegato sanitario 55 enne, residente nella periferia di Giovinazzo, appena entrato nell’androne del suo palazzo, veniva affrontato da uno sconosciuto travisato armato di pistola che minacciandolo di morte, tentava di strappargli la collana d’oro che aveva al collo. La pronta risposta della vittima rendeva vano il tentativo, ma causava la reazione del malfattore che colpiva con l’arma il 55enne provocandogli ferite e uno stato confusionale. Vistosi ormai scoperto il rapinatore si dava alla fuga.

Le indagini, immediatamente avviate dai militari della locale Stazione CC, consentivano di acquisire, dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, importanti fotogrammi attraverso i quali, gli stessi risalivano al volto del rapinatore, giungendo così alla sua identificazione, nonché alla vettura utilizzata e quindi al concorso nel delitto di almeno un complice. Tali risultanze, corroborate dall’analisi di tabulati telefonici e da altri accertamenti tecnici, hanno consentito di acquisire, a carico del 21enne, concordanti elementi probatori che hanno portato all’emissione della suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere, prontamente eseguita dai militari operanti. Per il giovane rapinatore si sono così spalancate le porte della Casa Circondariale di Bari, mentre le indagini continuano per l’identificazione dei complici.