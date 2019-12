Blitz in un locale privato di Bari Vecchia, scoperte pistole e droga: sei giovani arrestati

I Carabinieri hanno arrestato 6 giovani tra i 18 e i 31 anni a Bari Vecchia, nel corso di alcuni controlli in un locale privato nella serata di Natale: il gruppo è stato trovato in possesso, complessivamente, di due pistole, cartucce calibro 9, bustine in cellophane contenenti marijuana e materiale per il confezionamento della droga.

Nella giornata di oggi il Gip ha convalidato gli arresti in flagranza per tutti e sei ma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere solo per due di loro, i pregiudicati Michele Servedio, 31 anni, e Francesco Favia, 18 anni. Per gli altri 4, incensurati, è scattata la scarcerazione. I Carabinieri sono intervenuti in un locale nella disponibilità di Favia, dove era presente il gruppo. I militari, dopo un primo momento in cui sarebbe stato impedito loro l'accesso, sono riusciti a entrare: nel locale hanno rinvenuto parte della droga sul tavolo. Le due armi sono state rinvenute sotto il frigerifero e sotto un letto. I militari hanno poi sorpreso il 18enne in bagno mentre cercava di gettare la droga nel water.