Fermati in centro con addosso droga, in casa nascondevano anche munizioni: in manette due 20enni

Finiscono in arresto due 20enni baresi, fermati dai carabinieri del nucleo Radiomobile nella nottata del 10 ottobre con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. Il controllo dei militari è avvenuto in via Principe Amedeo, nel centro del capoluogo: C.V e M.D sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 215 euro e 30 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 35 grammi.

I carabinieri hanno poi esteso la perquisizione nell'abitazione del primo fermato, trovando altri 250 involucri di marijuana - per un peso complessivo di 290 grammi - materiale per il confezionamento, bilancini elettronici di precisione, e 52 cartucce calibro 7,65, illegalmente detenute. Materiale successivamente sequestrato. I due sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.