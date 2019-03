Aveva l'obbligo di soggiorno a Giovinazzo, ma viene fermato in auto a Bitonto: arrestato 49enne

Era sotto misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella propria città, ma gli agenti di polizia giudiziaria lo trovano a circolare in auto per il centro di Bitonto. È stato così arrestato in flagranza di reato un 49enne di Giovinazzo, fermato durante alcuni servizi di monitoraggio delle persone dedite ad attività illecite.

Dopo un veloce controllo, si è così scoperta la misura a cui era sottoposto l'uomo, che è attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione.