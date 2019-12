Alla guida senza patente e con addosso eroina, non si ferma all'alt della polizia: inseguimento da film in Tangenziale

Finisce con l'arresto la fuga in auto di 24enne di Bitonto, trovato dagli agenti del Reparto Volanti della polizia con addosso 40 grammi di eroina e risultato positivo ai test antidroga. Il giovane era stato intercettato sulla SS16 poco dopo la mezzanotte di ieri: non si era fermato all'alt dei carabinieri di San Severo e aveva imboccato la tangenziale in direzione Foggia.

È scattato così l'inseguimento: due volanti della questura hanno intercettato l'Alfa 156 che il giovane guidava e gli hanno fatto segno con gli abbaglianti di fermarsi. Il pusher ha iniziato a zigzagare tra le auto ad alta velocità, tentando anche di speronare la volante per fuggire.Dopo circa 10 km, l’auto inseguita dagli agenti imboccava lo svincolo via San Severo a Foggia, dove intercettava il fuggitivo e a sua volta rischiava lo speronamento da parte del malvivente. L’inseguimento è proseguito per 20 chilometri, durante i quali il fuggitivo ha svoltato per Biccari, perdendo il controllo dell'auto all’altezza di San Giusto e uscendo fuori strada. Con azione fulminea gli agenti lo hanno bloccato prima che fuggisse nelle campagne.

Il veicolo usato per la fuga veniva sottoposto a sequestro penale, inoltre veniva elevata la sanzione per guida senza patente, perché già ritirata in precedenza.Il giovane dopo le formalità di rito, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto in carcere a Foggia.

