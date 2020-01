Arrivati a Bari con marijuana nei bagagli pronta per essere spacciata: due arresti

Sono finiti agli arresti nella serata di martedì due nigeriani, di 22 e 30 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due, entrambi residenti in Campania, erano in via Capruzzi e alla vista degli agenti della Squadra Volante della Questura di Bari hanno tentato la fuga.

Insospettiti, i poliziotti li hanno fermati e perquisiti, trovandoli in possesso di 6 chilogrammi di foglie e inflorescenze di marijuana, nascoste all'interno dei loro bagagli e custodite in involucri di cellophane. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre le due persone sono state arrestate e condotte presso la Casa Circondariale di Bari.

Gallery