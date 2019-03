Trovati con droga in macchina durante il controllo, in manette due giovani incensurati di Sammichele

Finiscono in manette due giovani incensurati di Sammichele, nel Barese. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante una posto di blocco dei carabinieri di putignano sulla strada statale 172, detta la 'Statale dei Trulli': i ragazzi erano a bordo di un'utilitaria e subito hanno mostrato segni di nervosismo dopo essere stati fermati.

Visto l’atteggiamento sospetto, dopo la completa identificazione, i militari hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale e nel veicolo, trovando due grammi di cocaina e 56 grammi di marijuana contenuta in due involucri. Le perquisizioni sono poi state estese alle loro abitazioni, nonché in un locale in loro uso a Sammichele di Bari, dove sono stati trovati due bilancini di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Al momento i due sono sono agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale Carabinieri di Bari al fine di verificarne la qualità.