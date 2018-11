Picchiano un anziano in casa per farsi consegnare il denaro: in manette due rapinatori a Grumo

Finiscono in manette un 52enne di Toritto e un 28enne di Palo del Colle, accusati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso, ai danni di un 83enne. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Bari e eseguita dai carabinieri della stazione di Grumo Appula, si riferisce ai fatti avvenuti il primo settembre: i due alle 14, con il volto coperto e armati di coltello, erano entrati nella casa di Grumo in cui abitava l'anziano e dopo averlo minacciato e picchiato selvaggiamente - provocandogli lesioni sul volto - si erano fatti consegnare 500 euro, custoditi dall'83enne in casa.

Dopo la denuncia dell'uomo erano partite le indagini dei carabinieri, supportate dalla descrizione fatta dalla vittima della rapina e dalle immagini di videosorveglianza nelle strade percorse dai due rapinatori durante la fuga. Elementi che hanno permesso di ricostruirne l'identità e ottenere il provvedimento restrittivo. I due si trovano ora in carcere e continuano gli accertamenti per capire se possano aver commesso altri reati in zona.